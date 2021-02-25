مصابو “بركان الغضب” في تركيا يطالبون الوفاق باستخراج جوازات سفر خاصة لهم كعائلات الدبلوماسيين

قام جرحى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام القنصلية الليبية بتركيا، معلنين عددا من المطالب ومنحوا مهلة 3 أيام لتحقيقها وإلا سوف يصعدون من ردود أفعالهم بكل الوسائل المتاحة، وفق تعبيرهم.

وقال الجرحى في بيان لهم، إنهم جرحى بركان الغضب ضحوا بأنفسهم وأطرافهم من أجل الدفاع عن طرابلس، وهم يرفضون ويدينون بشدة من تاجروا بدمائهم واستغلوا ملفهم في تحقيق مكاسبهم المادية والسياسية، بحسب تعبيرهم.

وأعلن المحتجون عن عدد من المطالب، أولها الاستقلالية المالية والإدارية للطب الميداني بالمنطقة الغربية والوسطى، حتى يتم تحقيق حقهم المشروع في علاج الجرحى دون إقصاء أو تقصير، على حد قولهم.

كما طالب المحتجون بإيقاف كامل للجنة الرئيسية في تركيا ومحاسبة من تعدوا على الجرحى حسب القانون الجنائي، وتغيير اللجان بالكامل، والإسراع باستخلاص تأشيرات للجرحى والحالات المستعصية ووضع حل جذري لهم، واستخراج جوازات سفر خاصة كعائلات الدبلوماسيين.

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