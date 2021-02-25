الليبية للإعلام تحظر استخدام اسم “ليبيا” في وسائل الإعلام الخاصة

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو القرار رقم 50 لسنة 2021 بشأن حظر استخدام اسم ليبيا في وسائل الإعلام الخاصة.

ونص القرار – الذي نشره بعيو على حسابه الرسمي على “فيسبوك” – في مادته الأولى على حظر استخدام اسم ليبيا أو الليبية في الاسم الرسمي لكافة الجهات والشركات الإعلامية الخاصة غير المملوكة للدولة إلاّ بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

ونصت المادة الثانية على إلزام القنوات المرئية والمحطات المسموعة التي تحتوي اسم ليبيا أو الليبية بإعادة التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من القرار.

وألزمت المادة الثالثة في القرار القنوات المرئية والمحطات المسموعة التي تبث من ليبيا، أو تتخذ مقرات لها في أي مدينة ليبية، بتقديم مستنداتها القانونية والحصول على الموافقة على البث والعمل من المؤسسة الليبية للإعلام وفق الضوابط والرسوم المحددة.