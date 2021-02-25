إجمالي ضحايا كورونا يتخطى عتبة 2.5 مليون حول العالم

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة مليونين ونصف المليون، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بأكبر عدد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحاياها من الفيروس خمسمئة وثمانية عشر ألفا، وثلاثمئة وثلاثة وستين، تلتها البرازيل بمئتين وخمسين ألفا وتسعة وسبعين متوفيا، ثم المكسيك بمئة واثنين وثمانين ألفا وثمانيمئة وخمسة عشر، كما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم إلى مئة واثني عشر مليونا وثمانيمئة وخمسين ألفا وأربعمئة وثمانية وثمانين مصابا، في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا ثمانية وثمانين مليونا، وسبعمئة وثلاثة عشر ألفا، وأربعمئة وتسعة وثلاثين متعافيا.

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