الكزة متسائلا: هل سينجح مجلس النواب المنقسم في منح الثقة للحكومة الجديدة؟

طالب مدير المشروعات ببلدية بنغازي، أسامة الكزة، بقراءة المشهد السياسي بشكل جيد، متسائلا كيف سيشكل رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة حكومته في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لذلك من الصعوبة أن تكون الحكومة الجديدة مصغرة وتكنوقراط كما تأمل لجنة الـ 75 .

وتابع الكزة في تصريحات صحفية، أن المبادرة التي تشكلت في جنيف مبنية في الأصل على المحاصصة، لافتا إلى أن تشكيل حكومة موسعة بالشكل الذي ظهر في التسريبات صعب جدا، مضيفا أن الدبيبة يمكنه تشكيل حكومة ائتلافية يكون فيها نوع من المحاصصة مع أشخاص ذو كفاءة.

وتساءل الكزة هل سينجح مجلس النواب المنقسم في منح الثقة للحكومة الجديدة؟، متسائلا لمن يشكل الدبيبة حكومته هل لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الذي يرغب عقد جلسة في سرت أو مجلس نواب طرابلس أو صبراتة أو لجنة الحوار الـ 75 ؟

وأكد الكزة أن ليبيا بحاجة لحل دستوري وقانوني يخرجها من أي مشاكل في المستقبل، مطالبا عقيلة صالح أن يعتمد الحكومة الجديدة بصفته رئيسا لمجلس النواب.

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