الأطرش: من المستحيل أن يكون هناك جسم تشريعي يمثل الحالة الراهنة في ليبيا

أكد أستاذ القانون الدولي، سامي الأطرش، أن ما يحدث اليوم عبارة عن حلول تلفيقة باستخدام مصطلحات دستورية وقانونية مع أن ليبيا في الواقع خارج المنظومة القانونية كأي دولة في العالم.

ووجه الأطرش في تصريحات صحفية، اللوم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما يحدث من عبث وفي كل ما تقوم به على المستوى الدولي والمحلي، بحسب قوله.

وأضاف الأطرش أن الجميع يريد أن يكون قائدا لهذه الرحلة وأن يكون له منصب وبالتالي لا توجد معايير موضوعية، مبينا أنه في الحقيقة من الاستحالة أن يكون هناك جسم تشريعي يمثل الحالة الراهنة في البلاد، على حد تعبيره.

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