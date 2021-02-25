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مركزي طرابلس: رصدنا العديد من المخالفات داخل المصرف الإسلامي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قام المصرف المركزي طرابلس بتقديم مراسلة إلى المصرف الإسلامي تضمنت تفاقم الخصام بين مساهمي المصرف ، وقيام البعض منهم برفع قضايا قانونية أمام القضاء ولازالت منظورة والتي ستنعكس سلبياً على أموال المودعين والمصرف ، بالإضافة إلى التأخر في عقد اجتماعات مجلس الإدارة ، والتقصير في إصدار واعتماد استراتيجية المصرف .

كما تضمنت المراسلة، الإهمال في متابعة وتقييم أداء الإدارات الرقابية بالاسلامي ، والتقصير في متابعة عمليات المرابحة التي تتم بين المصرف والشركات، بالإضافة إلى ضعف وقصور السياسات التي بها المصرف الإسلامي وعدم تحديدها بالشكل المطلوب ، والتقصير في وضع محددات ومعايير الأداء للتقيد من قبل الإدارة التنفيذية واتفاقها مع استراتيجية المصرف .

وتضمنت المراسلة، المخالفات بالمصرف الإسلامي والتي وجهها المركزي لهم بمراسلته تجاوز الإدارة التنفيذية الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة ، بمنح التمويلات بما لا يتجاوز 20‎%‎ من حقوق المساهمين وعدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في المعيار المصرفي المنظم لبيع المرابحة المحلية لأمر الشراء والمحدد بمبلغ 2.0 مليون .

كما تضمنت المراسلة أيضاً، عدم التزام المصرف بتثمين العقارات والأصول الثابتة ، المقدمة كضمانات للتعهد بالرهن من قبل مكتب تثمين مختصة ومقيدة لدى قبل المركزي والتقصير في المطالبة بالوثائق تأمين تكافلي ضد اخطار السرقة أو السطو وغيره من التأمينات .

وطالب المركزي، الإسلامي بتصحيح أوضاعه، مع إشارته إلى دلائله القوية بأن البنك لن يتكمن من إيفاء التزاماته في ظروف عادية واضحة إلى أنها في تقدير المصرف المركزي مشاكل مالية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • Avatar يقول قوله تعالى -((وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ))صدق الله العظيم::

    قوله تعالى –
    ((وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ))
    صدق الله العظيم:

    ما يحصل مهزلة حقيقية وفوضى وأنقلاب على حكومة الوفاق الوطني
    من مجلس النواب وإدارات تتهرب من المحاسبة القضائية الليبية ـ وتتهرب من مسؤلياتها ـ وتقحم إطراف ليس لها دخل فالشئون القضائية الليبية ـ بسبب تدخلات دول أخرى …
    هذا الدبيبة مصراتي وقبلي وحيكون ولاءه لقبيلته حتى لو أرتكبوا جرم جنائي زي ما حصل مع فتحي باش أغا ـ وعقيلة حيكون ولاءه لبرقة واطراف خارجية وغيرهم من وراء الستار ـ
    الأن لما سمعوا بأن هناك نجاحات إصلاحية للوفاق ـ جو يجروا حطوا ثقلهم وطمعهم ووعودهم للاجانب فقط لعرقلة ملفات وإدارات الأصلاح الوطني ـ والقضاء الليبي المستمد من الشريعة والكتاب ـ
    وورطوا أنفسهم مع الليبيين ـ لكي يضعوا قوانين دستورية تبرئهم من الاختلاسات والجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي ـ ومحاوولة الفوز بجهود بذلتها إدارة الوفاق ـ
    وكذلك تهميش جهود إدارة المؤقتة فالشرق الليبي الي كانت بقيادة الاستاذ عبد الله الثني ـ وعدم الالتفات لأدارة الأصلاح والقضاء الليبي .
    بدون عدالة وإنصاف مستحيل أن تقام دولة تحترم القانون والشريعة والاسس الي تبنى عليها الأدارات وعدم الاجحاف بجهود الأخرين لمصالح قبلية أو أي دولة أخرى .

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