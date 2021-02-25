أبو ستة: من الممكن أن تتوقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع كورونا غير المستقر

أكد عضو إحدى فرق الاستجابة والرصد التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا في طرابلس، رمزي أبو ستة، أنه يتفهم سلبيات توقف الدراسة في ليبيا، لافتا إلى أن أولياء الأمور وقطاع كبير من المواطنين غير مقتنعين بخطورة وباء فيروس كورونا.

وأوضح أبو ستة في تصريحات صحفية، أن هناك تهاونا كبيرا من قبل السلطات والمسؤولين والمواطنين بشأن إدراكهم لمدى خطورة وباء كورونا.

وأضاف أبو ستة أن الأرقام غير المستقرة قد تشكل خطرا على حياة المواطن، مبينا أن اللجنة حاولت الدفع بتوصيات تواكب تطور فيروس كورونا حتى استقراره.

وتابع أبو ستة أن المدارس من ضمن التجمعات التي ستطاولها التوصيات مع تسجيل عدد من الإصابات بكورونا بين صفوف التلاميذ.

ولفت أبو ستة إلى أنه يتوقع أن تتوقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع كورونا غير المستقر في البلاد.

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