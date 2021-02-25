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أبو ستة: من الممكن أن تتوقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع كورونا غير المستقر

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو إحدى فرق الاستجابة والرصد التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا في طرابلس، رمزي أبو ستة، أنه يتفهم سلبيات توقف الدراسة في ليبيا، لافتا إلى أن أولياء الأمور وقطاع كبير من المواطنين غير مقتنعين بخطورة وباء فيروس كورونا.

وأوضح أبو ستة في تصريحات صحفية، أن هناك تهاونا كبيرا من قبل السلطات والمسؤولين والمواطنين بشأن إدراكهم لمدى خطورة وباء كورونا.

وأضاف أبو ستة أن الأرقام غير المستقرة قد تشكل خطرا على حياة المواطن، مبينا أن اللجنة حاولت الدفع بتوصيات تواكب تطور فيروس كورونا حتى استقراره.

وتابع أبو ستة أن المدارس من ضمن التجمعات التي ستطاولها التوصيات مع تسجيل عدد من الإصابات بكورونا بين صفوف التلاميذ.

ولفت أبو ستة إلى أنه يتوقع أن تتوقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع كورونا غير المستقر في البلاد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • التعليم سيستمر في ليبيا بجميع مراحله وهذه أشياء تهتم بها ادارة وزارة التعليم الليبي والتًخسه التربوي -ما طبعت الكتب والمناهج وأسست المعامل والقاعات الدراسية للفراغ – وما وجدت وبنيت المدارس لتصبح تحت الغبار والرماد – انما هي موسسات وطنية مقدسة ولها احترام واهمية ويشغّلها ويعمرها الطالب والمعلم والمدرس والمراقب التوجيهي والاجتماعي على حد سواء – في اطار اجتماعي تربوي لخلق مستقبل أفضل وجيل واعي وخلوق ومدرك ما يحدث حوله – ويستطيع مواجهة حياته العملية والعلمية والاجتماعية في المستقبل القريب .

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  • مش قلتم مجهلنا معمر ..!!!

    التعليم سيستمر في ليبيا بجميع مراحله وهذه أشياء تهتم بها ادارة وزارة التعليم الليبي والتوجيه التربوي.
    -وما طبعت الكتب والمناهج وأسست المعامل والقاعات الدراسية للفراغ او لتركها عالرفوف والمخازن
    – وما وجدت وبنيت المدارس والجامعات والمعاهد لتصبح تحت الغبار والرماد – انما هي موسسات وطنية مقدسة ولها احترام واهمية ويشغّلها ويعمرها الطالب والمعلم والمدرس والمراقب التوجيهي والاجتماعي على حد سواء – في اطار اجتماعي تربوي لخلق مستقبل أفضل وجيل واعي وخلوق ومدرك ما يحدث حوله – ويستطيع مواجهة حياته العملية والعلمية والاجتماعية في المستقبل القريب .

    رد