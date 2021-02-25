أبو سبيحة: على رئيس الحكومة مراجعة موقفه من تركيا

أبدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، انتقاده تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة بشأن تركيا وأهمية الشراكة معها، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وكتب أبو سبيحة قائلا: “إن كنت تريد المصالحة الوطنية الحقيقة فإنها تتناسب عكسيا مع الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، فعليك مراجعة تصريحاتك واختيار احد الأمرين حضرة الرئيس” على حد قوله.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن الاتفاقية مع تركيا مهمة للشعبين الليبي والتركي، وأن العلاقات قائمة على احترام السيادة والشراكة المتبادلة بين الطرفين.