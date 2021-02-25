ليبيا الان

أبو سبيحة: على رئيس الحكومة مراجعة موقفه من تركيا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، انتقاده تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة بشأن تركيا وأهمية الشراكة معها، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وكتب أبو سبيحة قائلا: “إن كنت تريد المصالحة الوطنية الحقيقة فإنها تتناسب عكسيا مع الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، فعليك مراجعة تصريحاتك واختيار احد الأمرين حضرة الرئيس” على حد قوله.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن الاتفاقية مع تركيا مهمة للشعبين الليبي والتركي، وأن العلاقات قائمة على احترام السيادة والشراكة المتبادلة بين الطرفين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا يدل على غباوة الدبيبية مقدما وانه جاهل بابسط امور السياسة وتجاوز اختصاصه فالاتفاقيات من اختصاص السلطة التشريعية وبدون التصديق عليها لاقبمة لها فهى مثل شهادة اردوغان المزورة بالحصول على مؤهل على من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة تاريخ تخرجه بها قبل تاريخ انشاء الكلية بعامين هل يريد الديبة ان يكون مثل السراج دمية فى يد اردوغان الم يشاهد اردوغان وهو يقول انه استدعى السراج الى تركيا للتوقبع على الاتفاقيتين . وهل تعرف يادبيبية ان اى اتفافية بحرية بين دولتين بجد تستغرق بحث لسنوات بين خبراء منخصصين فى علوم وفوانين البحر قبل توقبعها واعتمادها من البرلمان اما اتفافية السراج مع تركيا فهى مثل زواج مثلى باطل وحرام . لو كان عندك ذرة ذكاء يمكنك القول انه سيتم مراجعة كل الاتفاقيات ومايتفق منها مع الدستور والقانون نلتزم به وما يتعارض مع الامن القومى فلن نلتزم به والاتفافية البحربة تضر بليبيا وتجعلها طرفا فى النزاع مع اليونان واوربا التى اكدت انها باطلة طبقا للقانون الدولى فلا توجد حدود بحرية بين تركيا وليبيا وتم رسم خط مائل لفبركة الموضوع فهل تقبل اتفاقية ترسيم حدود بين مصر وايطاليا بخط مائل ايضا يلتهم مياه ليبيا الاقتصادية بالطبع لا وكذلك اليونان لا تقبل ولا رئيس المجلس الرئاسى صاحب العلاقة الطيبة مع اليونان وهل ترضى ان يوقع المنفى مثل السراج اتفافية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان دون التصديق عليها من البرلمان وتلقائيا تلغى ماسبق مع تركيا

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  • أختيار حكومه دبيبه طبخه خِليّطه بمعني اكثر من طرف ساهم في ولادة حكومه دبيبه ومن ضمن الطباخين من تركيا اردوغان ومن ليبيا الأخوان ومن امريكا ومن الأمم المتحده استيفاني فلقد استشير اردوغان من قبل استيفاني عن رأيه في الدبيبه فوافق فجاءت حكومه دبيبه بالتوافق بين الطامعين في ثروات ليبيا وعن سحب اردوغان قواته من ليبيا قال لهم بعدما تنتهي المهله الممنوحه لي من برلمان تركيا سانسحب فاليد ماتعاند المنجل فادبيبه لا يستطيع أغضاب اردوغان والشئ الآخر ادبيبه جاء مدعوم من الاخوان واردوغان متعاونان

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