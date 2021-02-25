الحكومة الليبية الجديدة تكشف عن شعارها

طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- كشفت الحكومة الليبية الجديدة مساء الخميس، عن شعارها الذي يرمز للوحدة الوطنية، وفلسفة الشعار توضح تصافح بين يدين يرمز للسلام وهو أساس الوحدة والعمل وهي أهم أهداف وبرامج الحكومة الجديدة، كما ترمز في الشعار علم ورمز الدولة الليبية.

هذا وكانت الحكومة قد أجرت في وقت سابق، مسابقة لتصميم شعارًا لها، وقد فاز بها المصمم عبد المنعم الموفق من مدينة غدامس، وقد تحصل على الجائزة وهي مبلغ وقدره 5000 آلاف دينار ليبي. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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