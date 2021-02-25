«الوفاق»: «معيتيق» يعمل على دمج قطاع الاتصالات ضمن جولاته لتوحيد مؤسسات الدولة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، التقى الخميس، بعدد من المسؤولين في الجهات التابعة لوزارة المواصلات الذين استعرضوا أمامه الإجراءات المتخذة لتوحيد القطاع، على حد زعمهم.

وولفتت الوسائل-نقلا عن بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق- إلى أن “معيتيق” شدد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أن تكون الجهات التابعة للوزارة في مقدمة الجهات المندمجة؛ نظرا لأهمية القطاع الخدمي في إشارة لعدد من الخطوات العملية التي ستتخذ قريبا لتوحيد القطاع ” بحد تعبيرهم.

وزعمت وسائل الإعلام، أن لقاء “معيتيق” يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها بخصوص توحيد مؤسسات وأجهزة الدولة.