ليبيا الان

«الوفاق»: «معيتيق» يعمل على دمج قطاع الاتصالات ضمن جولاته لتوحيد مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن نائب رئيس المجلس  الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”،  التقى الخميس، بعدد من المسؤولين في الجهات التابعة لوزارة  المواصلات الذين استعرضوا أمامه الإجراءات المتخذة  لتوحيد القطاع، على حد زعمهم.

وولفتت الوسائل-نقلا عن بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق- إلى أن “معيتيق” شدد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء  على أن تكون الجهات التابعة للوزارة في مقدمة الجهات المندمجة؛ نظرا لأهمية القطاع الخدمي في إشارة لعدد من الخطوات العملية التي ستتخذ قريبا لتوحيد القطاع ” بحد تعبيرهم.

وزعمت وسائل الإعلام، أن لقاء “معيتيق” يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها بخصوص توحيد مؤسسات وأجهزة الدولة.

الوسوم

العمل الوفاق توحيد مؤسسات الدولة دمج قطاع الاتصالات معيتيق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من الخطا الفادح دمج او توحيد القطاعات الموسسات الليبية –
    الخاصة مع العامة –
    وهذه مسؤلية الادارات التوجيهية والرقابية
    لسبب بسيط –
    الان القطاع الخاص اصبح مثل مصاصي الدماء عندما يخسر الراسماليون –
    بعبثون بالقطاعات العامة وإداراتها التي هي عماد الدولة والسند القوي للمواطن وواجهة الدولة –
    ما يحدث من نقل اجهزة طبية خصصت للمواطن الليبي داخل المستشفيات العامة المجانية يتم نقلها بواسطة عديمي الذمةًوالضمير – لعيادات خاصة حتى يدفع المواطن مرتبه ومعاشه الذي يجب ان يعول به أسرته وأبناءه -للرأسمالية الجهلة وخاصة مستمزفي المال العام للدولة /
    الام عندما يمرض لا قدر الله اي مواطن يقترض ويبيع ما يملك ليتحصل على علاج او دواء او كشف بجهاز –
    وفرته الدولة له مجانا في قطاع عام – !!!
    هذا اجحاف وجرم – وخاصة في الوقت الحالي –
    والله العظيم في دول فيها أطباء متخصصين على مستوى عال – يخصصون أيام معينة بطول ساعاتها من الصباح الى الليل فالأسبوع للعمل داخل المستشفيات العامة بالمجان للعمل الوطني فقط لابناء بلادهم – دون طلب اي مبلغ مادي – ويتلقون الهدايا والاحترام من جميع ابناء وطنهم فقط لسيرتهم الحسنة ويوحد حتى أطباء ليبيين والله العظيم انقذوا ارواح مواطنين فالمستشفيات في وقت مضى – يعرضون عليهم سيارات وشقق وهم يرفضون فقط لنزاهة اخلاقهم واحترامهم لأخلاق لمهنتهم . وهم قليلون لكن موجودين فالواقع – ولهم التحية اينما وجودا –

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