قرادة: كان أولى برئيس الحكومة نشر سيّر 3000 متقدم لشغل المناصب الوزارية

قال إبراهيم سعيد قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، إن من حق الناس على رئيس الوزراء المكلف، السيد عبد الحميد الدبيبة، أن ينشر قوائم أسماء 3000 CV، لأنهم تقدموا بأنفسهم طوعًا لوظائف سياسية عامة ليقودوا الناس، وفق قوله.

وأضاف قرادة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لا يوجد مبرر للسرية إلا اذا كانت غرضية، وحتى تعود للوظائف القيادية هيبتها ومن ضمنها شجاعة المتقدم ومسئوليته، وهكذا، في المرات القادمة ينقص التهافت والمخاتلة والمبالغة والتسلل والادعاء والزعم والضغوط والمداهنة” وفق تعبيره.