الحليق: الفساد الإداري بالشركة العامة للمياه يعيق حل الأزمة

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، إن ليبيا شهدت استثمارات كبيرة في مجال المياه خاصة في النهر الصناعي العظيم الذي صرف عليه أكثر من 45 مليار دينار، إلا أنه يعاني كثيرا من عدم الصيانة لسنوات طوال خاصة مع عدم توحيد إدارة البلاد وتقسيمها.

وأضاف الحليق في تصريح صحفي أن عدم الاستقرار الإداري أدى لإهمال صيانة مشروع النهر الصناعي العظيم وتأمين الآبار وتأمين الخطوط الناقلة للمياه، وهي أسباب رئيسية لأزمة المياه، موضحًا أن الفساد الإداري بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي يعيق حل أزمة المياه.

وتابع الحليق أن هناك خطة توسع في محطات تحلية البحر لأن ليبيا تملك مساحة 1950 كيلو مترا على البحر المتوسط ما يجعل هناك إمكانية لإنشاء محطات تحلية بتكنولوجيا عالية يمكنها الاستمرار لمدد زمنية طويلة تصل إلى ستين عاما، مضيفا أن هناك مناطق تعاني من عدم وصول المياه إليها مثل طبرق والبيضاء، فخط الجبل كله لا توجد به مياه حتى في المرج، فهناك أزمة مياه بها وتحتاج إلى نظرة خاصة من الحكومة الجديدة خاصة لهيكلية إدارة النهر الصناعي العظيم ودعم المشروع وحل المختنقات للشركة المسؤولة عن المياه في ليبيا.

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