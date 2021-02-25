الهيئة الطرابلسية: المنفي اتفق معنا على إطلاق مصالحة وحوار مدني بين الشرق والغرب

قالت الهيئة الطرابلسية، إنها عقدت جلسة ود ومصارحة كانت أمس الخميس الموافق 25 فبراير 2021 في أول لقاء ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للمرحلة القادمة.

أضافت في بيان: “كان الحديث فيها عن استراتيجية عمل المجلس الرئاسي والتي جزء كبير منها يشغل موضوع المصالحة وخلق حوار مدني بين الشرق والغرب والجنوب ودور الهيئة الطرابلسية وبقية منظمات المجتمع المدني داخل الوطن في المشاركة في هذا البرنامج حتى نصل الى إرساء أواصر المحبة والألفة بدل خطاب الكراهية والفرقة”.

وتابعت الهيئة الطرابلسية في بيانها الصحفي: “اتفقنا على العمل للوصول إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021 حسب المتفق عليه” وفقا لما جاء في البيان.