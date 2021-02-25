سالم عامر يبحث التطورات الأمنية في سرت مع آمر قوة الشغب والعمليات الأمنية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، بالمقدم عبدالسلام مفتاح بوكر، آمر قوة الشغب والعمليات الأمنية في المدينة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس التسييري لبلدية سرت، فإن اللقاء حضره ملازم أول اعويدات القدافي ريس عرفا طارق لاغراري

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء يأتي فى أطار التعاون الثنائى الأمني، وخلال اللقاء أثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية، على الجهود الأمنية التى تبدلها وتقوم بة كافة الاجهزة الأمنية فى المحافظة على الأمن والأمان والاستقرار بشكل عام وأيضا الجهود المبدولة من الإدارة العامة للدعم المركزي.

وكان المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، قال إن لديه 3 مهام أساسية سيعمل على معالجتها خلال الفترة الانتقالية، متمثلة في جائحة كورونا وأزمة الكهرباء والمصالحة الوطنية.

وأضاف “الدبيبة” خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ملامح تشكيلة الحكومة الجديدة، مساء الخميس، أنه تلقى ما يقرب 3 آلاف سيرة ذاتية خاصة بتشكيلة الحكومة، مؤكدة مراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاث في المناصب السيادية.

ولفت إلى أنه اخذ في الاعتبار المصاعب التي مر بها الشعب الليبي، متابعا:” اعتمدنا على التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري”.

وشدد على مواصلة دعم المصالحة الوطنية بين الليبيين وتشكيل لجان لحل الأزمات القائمة وعلى رأسها كورونا والكهرباء، لأن الشعب الليبي تحمل سنوات عجاف وتحمل بما فيه الكفاية من الأزمات، ونعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي.

وأشار إلى أن أبناء المنطقة الشرقية متحمسون جدا لهذه الحكومة ومتحمسون أيضا للقاء أبناء المناطق الأخرى، فالمرحلة صعبة والمناقشات صعبة ونريدها مرحلة توليفة ومصالحة ونسيان الماضي”.

وطالب “الدبيبة” وسائل الإعلام بدعم خطوات المصالحة واحترام جهود الوصول إلى المصالحة الحقيقية، مؤكدا أن الهجرة كارثة وليبيا ليست قادرة على تحمل هذه المشكلة بمفردها ولا بد من تعاون المجتمع الدولي.

وتابع:” بعد الحصول على الثقة سنأخذ قرارات جريئة في دعم المواطن والاقتصاد، ولا بد من وقف تهريب الوقود وتوجيه هذا الدعم للشعب، ونحن على ثقة تامة في منح نواب البرلمان الثقة لحكومتنا، ولا أتمنى اللجوء إلى لجنة الحوار السياسي للحصول على الثقة فأغلب النواب أعربوا عن ثقتهم في التشكيل الجديد”.