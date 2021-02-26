وليامز: التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة في ليبيا هو “شهوة السلطة والثروة” لدى البعض

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا، سيتفاني وليامز، إن لدى الحكومة الليبية الجديدة فرصة كبيرة في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة من الحوار الليبي، مؤكدة وجود تحديات وأن التحدي الأكبر هو شهوة السلطة والثروة الموجودة لدى البعض.

وأضافت وليامز في تصريح صحفي أن قوة الحكومة في ليبيا وضعفها، أمران نسبيان، مبينة أن القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل، لافتة إلى أن هناك دعما من المجتمع الدولي والدول الإقليمية للحكومة الليبية الجديدة، لذلك هناك فرصة أكثر من السابق.

وتابعت وليامز أن فريق الأمم المتحدة استفاد من الجمود العسكري، لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن بين العوامل المهمة في نجاح الحوار الليبي هو رفض اللبيبين للوجود الأجنبي في بلادهم، مضيفة أنه في ليبيا هناك بين 17 و20 ألف مرتزق، بينهم ستة آلاف سوري.

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