سرت تتهيأ لاستقبال النواب في جلسة منح الثقة للحكومة

في إطار متابعة بلدية سرت لكافة الترتيبات والتجهيزات لموقع انعقاد جلسات مجلس النواب بالمدينة، زار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم مجمع قاعات واقادوقو للاطمئنان على سير الاعمال والتجهيزات النهائية بالمجمع

والتقى رئيس وعدد من اعضاء اللجنة البرلمانية المكلف من ديوان مجلس النواب برئاسة علي على الشامي والمتحدث الرسمي لمجلس النواب ومسؤول الاعلام بالمجلس عبد الله أبلحيق ومدير مجمع قاعات واقادوقو بسرت محمد مقصود

وتجول رئيس المجلس التسييري للبلدية واللجنة المكلفة داخل اروقة المجمع، والقاعة الرئيسية التى ينعقد بة مجلس النواب الجلسة الرئيسية لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تم تجهيزها بالكامل من كافة النواحي، وايضا المرافق الخدمية الاخرى التى اوشكت على النهائية

وحيا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الجهود المبدولة من اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بالاشراف على التجهيز لمواقع الاقامة والانعقاد لجلسة مجلس النواب بمدينة سرت

وكدلك شكر رئيس المجلس جهود العناصر الوطنية العاملة بمجمع قاعات واقادوقو الدين قامو باعمال عاجلة وواضحة للاعيان فى صيانة وتجهيز كافة مرافق المجمع والقاعة الرئيسية لمكان انعقاد مجلس النواب .