السني: التباعد السياسي في زمن التشكيل الحكومي ضروري كالتباعد الاجتماعي في زمن كورونا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الجمعة، إن الالتزام بالتباعد السياسي في زمن التشكيل الحكومي، ضروري كالالتزام بالتباعد الاجتماعي في زمن كورونا.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يجب أن تتحمل السلطة الجديدة المسؤولية، ومن الأهمية بمكان أن تختار هي فريقها.

وتابع السني أنه من الأفضل لكل الطامحين للسلطة، الإعداد لحملاتهم الانتخابية وهو حق مشروع، إن صدقت نوايا إنجاز الانتخابات في موعدها.

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