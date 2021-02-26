ويليامز: 20 ألف مرتزق لم يدخلوا ليبيا على سجادة حمراء

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا، سيتفانى ويليامز، وجود حوالي 20 ألف «مرتزق» في ليبيا، مشيرة إلى أنهم لم يدخلوا على «سجادة حمراء وعليهم الخروج»، ذلك أن الليبيين «يرفضون أي وجود أجنبي».

وقالت ويليامز، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الحكومة الليبية التي قدم رئيسها المكلف عبد الحميد دبيبية تشكيلتها أمس، لديها «فرصة كبيرة» في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وتنفيذ «خريطة الطريق» المنبثقة من الحوار الليبي، لافتة إلى أن «التحدي الأكبر أمامها، هو شهوة السلطة والثروة» لدى البعض.

وكشفت ويليامز أن فريق الأمم المتحدة استفاد من «الجمود العسكري» لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أن بين العوامل المهمة في نجاح الحوار الليبي هو «رفض اللبيبين للوجود الأجنبي في بلادهم». وتابعت: «في ليبيا هناك بين 17 و20 ألف مرتزق» بينهم ستة آلاف سوري.