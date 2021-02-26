عقيلة صالح يلتقي وفدًا مصريًا لبحث الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، بمكتبه في مدينة القبة، وفدًا مصريًا رفيع المستوى، لبحث الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مجلس النواب في بيان نشره عبر صفحته على موثع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقيلة صالح والوفد المصري بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا، وصولا لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

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