مهنئاً برفع الحظر.. «الدبيبة»: الآن يقع علينا جميعا الاستمرار في إثبات أمن ملاعبنا

قدم المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التهنئة إلى جماهير كرة القدم الليبية، بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وقال “الدبيبة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: أبارك لكافة جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة في ليبيا، رفع الحظر عن الملاعب في بلادنا”.

وتابع رئيس الحكومة:” دائما ما كانت جماهيرنا وهتافاتها مميزة للغاية، ودافعا للمنتخبات والأندية لتقديم الأفضل”.

وأضاف:” الآن يقع علينا جميعا الاستمرار في إثبات أمن ملاعبنا ورقي جماهيرنا، ننظر للرياضة كوسيلة للتنمية وتحقيق الاستقرار والسلام”.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبدالحكيم الشلماني” قد أعلن رفع الحظر عن الملاعب الليبية.