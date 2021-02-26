اتفاقية بين بلدية سبها ومشروع «تقارب»

أعلنت بلدية سبها توقيعها ميثاق «المواطن» للسنة الثانية من شراكتها مع مشروع «تقارب»، بحضور العميد المكلف للمجلس البلدي سبها إبراهيم الشاوش، وعضوي المجلس البلدي محمد بن نيران، وسلطانة القدوري.

والميثاق يتضمن تنفيذ عديد المشروعات والخدمات منها إعادة تأهيل سوق الخضار بمحلة الجديد، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي البلدية ودعم إصلاح سياسيات الإدارة المحلية، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك» في وقت متأخر الخميس.

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وقالت البلدية إن هذه الخدمات تم اختيارها بناء على عدد من الجلسات التشاورية التي ضمتها إضافة إلى مخاتير المحلات، ومؤسسات المجتمع المدني بهدف «ضمان أكبر مشاركة مجتمعية» في تحديد الأولويات الخدمية بالبلدية، وفق البيان.

ومشروع «تقارب» تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تحسين الخدمات البلدية التي تشمل إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير.

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