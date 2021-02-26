«بويصير»: نحتاج لعقود لإنتاج دولة ديمقراطية مزدهرة

قال محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي، المقرب من «حكومة السراج»، والذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات، ويؤيد بشدة الغزو التركي على ليبيا، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: يبدوا إننا نحتاج لعقود لإنتاج دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة” على حد تعبيره.

وكان محمد بويصير، قد زعم في وقت سابق، أن الليبيين سوف يفسدون الانتخابات كما أفسدوا «الثورة»، إن لم تكن تلك الانتخابات حرة ونزيهة.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” إن لم تكن حره ونزيهة، الليبيون سيفسدون فكرةً الانتخابات كما أفسدوا الثورة”.