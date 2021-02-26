الدبيبة يعتذر عن زيارة المغرب لانشغاله بأعمال داخلية

اعتذر رئيس حكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، عن زيارته للمملكة المغربيةً، اليوم الجمعة، موضحا أنه سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة الجديدة، محمد حموده، في تصريح صحفي أمس الخميس، أن الدبيبة اعتذر عن زيارة المغرب لانشغاله بأعمال داخلية.

وكان رئيس الحكومة الجديدة قد أعلن في وقت سابق أمس الخميس، إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لنيل ثقته حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة، خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب والرئاسة في نهاية العام، وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار، الذي انعقد في جنيف الأسابيع الماضية.

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