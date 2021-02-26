بلدية سرت: اكتمال الترتيبات النهائية لمجمع قاعات واقادوقو

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلف من رئيس ديوان مجلس النواب على الشامي، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بلحيق، بجولة تفقدية للاطلاع على الاستعدادات النهائية الخاصة بتجهيز القاعة الرئيسية والقاعات الخدمية بمجمع قاعات واقادوقو بمدينة سرت والتي ستحتضن جلسات مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل، إن أعمال التجهيز قد اكتملت أمس بالقاعة الرئيسية الرسمية من كافة النواحي، وأن التجهيزات الأخرى بمرافق المجمع قد أوشكت على الانتهاء اليوم من خلال عناصر وطنية عاملة بمجمع قاعات واقادوقو قاموا بصيانتها وتجهيزها بالكامل لاحتضان أعضاء مجلس النواب في سرت.

كما أوضح الأميل، أنه تم تعليق الرايات واللافتات داخل وخارج المجمع ولافتة كبيرة رسمية تحمل اسم مجلس النواب على المجمع.