تبرئة ليبي من تهمة سرقة سيارة في مالطا

كشف تقرير صارد عن السلطات المالطية، أنه تمت تبرئة مواطن ليبي يدعى إسماعيل حبيش، موضحا أنه خرج بكفالة بعد اتهامه بتهمة القتل العمد، وسرقة سيارة مرسيدس في قضية قالت المحكمة إنها غامضة.

وأوضح التقرير أن المواطن الليبي، والذي ينتظر المحاكمة بتهمة قتل سايمون جريتش عام 2005م، وقد صدر بحقه عدد من الإدانات الأخرى بالسرقة وإحداث إصابات طفيفة وجرائم سلاح أبيض يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وحتى وقت قريب في 2014، متهم بالسرقة المشددة لسيارة روبرت أجيوس المرسيدس في عام 2017م.

وقالت المحكمة في حكم صدر أمس، إنه كان من الواضح وجود جسم غامض داخل السيارة تركز عليه الخلاف برمته.

ولفت التقرير إلى أن رئيس المحكمة قد برأ حبيش من جميع التهم الأخرى، موضحا أنه متهم فقط بتهمة إثارة الاضطرابات، الأمر الذي أدى بحبيش أن يحكم عليه بالسجن لمدة شهر، كان من المقرر أن يُخصم من ذلك الوقت في الحبس الاحتياطي.

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