“مكافحة الأمراض”: 625 إصابة جديدة بكورونا و701 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و701 حالة شفاء، ووفاة 18 شخصا، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 25 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (339) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه، أنه استلم عدد (3481) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (777) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1110) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (513) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (149) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (87) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (76) عينة – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (12) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات – مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (67) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (140) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (144) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة – مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (303) عينة).

وأشار المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2856) عينة سالبة

– عدد (625) عينة موجبة (420 جديدة + 205 مخالطة)

– نسبة الحالات الموجبة (18 %)

وذكرت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 268 حالة جديدة

عدد 35 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 85 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 6 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 10 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

8.قصر الاخيار

عدد 3 حالة جديدة

9.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 10 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

12.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

13.الماية

عدد 3 حالة جديدة

14.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

15.الكفرة

عدد 8 حالة جديدة

16.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

17.ترهونة

عدد 4 حالة جديدة

18.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

19.بني وليد

عدد 16 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

20.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

21.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

22.غريان

عدد 26 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

23.الزاوية المركز

عدد 15 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

24.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

25.زواره

عدد 44 حالة مخالطة

وبينت اللجنة أن تفاصيــــل الـ (701) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 617 حالة في طرابلس

2.عدد 58 حالة في مصراته

3.عدد 3 حالات في الكفرة

4.عدد 7 حالات في غريان

5.عدد 16 حالة في الزاوية المركز

وذكرت أن تفاصيـل الـ (18) حالة وفاة:

1.عدد 14 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في غريان

ولفت المركز الوطني أن الإحصاءات العامة بلغت جمالي الإصابات نحو “العدد التراكمي” 132458، والحالات النشطة 10792، والمتعافين 119492، والوفيات 2174.