الرئاسي الجديد يرحب برفع الحظر عن الملاعب الليبية

رحب رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وأعضاء المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، فأن صدور قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) برفع الحظر عن الملاعب الليبية تزامنا مع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة سوف يُسهم وبشكل كبير في إعادة الاستقرار لربوع ليبيا، حيث سيكون القرار ضمان لمشاركة الأندية والمنتخبات الرياضية في مختلف الأنشطة والمنافسة بقوة على كل البطولات الافريقية القارية.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المنتخب إلى الاتحاد الليبي وجماهير كرة القدم في ليبيا بأجمل التهاني متمنياً لهم كل التوفيق، داعيا الجميع إلى التآلف والتآزر ونبذ الفرقة وجمع الفرقاء وبناء الوطن.