“مؤسسة النفط” تدعم “الكهرباء” بقطع غيار جديدة لمحطات التوليد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن استلام شحنة قطع غيار لمحطات التوليد مصراتة وجنوب طرابلس والزاوية.

وأوضحت “العامة للكهرباء” أن قطع الغيار مقدمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة الكهرباء ومؤسسة النفط، وشركة “إيني” الرائدة في مجال الطاقة، والعاملة في ليبيا.

وأشار البيان، الذي نشر عبر المنصات الرسمية للشركة، إلى أن قطع الغيار التي وصلت، متنوعة بينها فلاتر للمحطات الغازية، إذ تم توفيرها بشكل سريع.

وكانت شركة الكهرباء قد كشفت عن شروعها في صيانة الوحدة الغازية الأولى في محطة الرويس الواقعة في منطقة الجبل الغربي بالتعاون مع مهندسي شركة “سيمنس” الألمانية الرائدة في مجال الطاقة؛ بغية إضافة 140 ميغاوات للشبكة العامة لتعزيز قدرة التوليد في فترة الذروة الصيفية المقبلة.

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