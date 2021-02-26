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منظمة حقوقية تُطالب “الوفاق” بإطلاق سراح سجناء الرأي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، ووزير الدفاع ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بالعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى من المدنيين المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، والموقوفين على ذمة النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري.

وذكرت اللجنة؛ أن هؤلاء المحتجزين لم يتم تبادلهم ضمن الأسرى، وهم من سكان المنطقة الغربية، وذلك من خلال حثّ مكتب المدعي العام العسكري، على إطلاق سراحهم.

وأوضحت اللجنة أن مواقفهم وآراءهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا تُشكّل جريمة في قانون العقوبات الليبي، وإنما يعتبر احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية، جريمة يُعاقب عليها القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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