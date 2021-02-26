مؤسسة النفط تُعلن عن إيرادات شهر يناير 2021

أعلِنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن الإيراد العام لشهر يناير للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى 1,409,093,619.13 دولار أمريكي تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله “لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفـط تنبه إلى عدم استلامها لمخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير للعام 2021 على التوالي ولا زالت المؤسسة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك وتحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها”.