توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وزوارة

سجلت العاصمة طرابلس 303 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما جعلها على رأس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الفيروس البالغة 625 حالة في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحسب بيان المركز رقم «339»، فقد حلت مدينة مصراتة ثانية بعد طرابلس من حيث عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تسجيلها 93 إصابة، وتليها مدينة زوارة مع 44 إصابة، ثم بني وليد مع 36 إصابة، وغريان مع 35، والزاوية المركز مع 23، والخمس مع 13، ونالوت مع 11 إصابة.

– 625 إصابة و18حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

إضافة إلى عشر حالات في زليتن، وثماني في الكفرة والزاوية الغرب، وست في جنزور والجميل، وخمس في تازربو، وأربع في ترهونة، وثلاث في الرياينة وقصر الأخيار وقصر بن غشير والسواني بن آدم والماية، وحالة واحدة في المنشية الجميل وزلطن والعامرية والعجيلات ومسلاتة.

وتوزعت حالات الشفاء الـ701 بواقع 617 حالة في طرابلس، و58 حالة في مصراتة، و16 حالة في الزاوية المركز، وسبع في غريان، وثلاث في الكفرة. أما حالات الوفاة الـ18 فتوزعت بواقع 14 حالة في طرابلس، وحالتين في ترهونة، وحالة واحدة في مصراتة وغريان.

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