«صنع الله»: ناقشنا مع «شركة الواحة» خططنا لتزويد محطات الكهرباء بالغاز

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن المؤسسة الوطنية للنفط احتضنت اجتماعا بمقرها الرئيسي في طرابلس، تقابلياً بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط، الخميس، برئاسة مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط نوري الصيد، ومديري إدارات الإنتاج، والصيانة والمشاريع، والمختصين بالعمليات لدى المؤسسة وشركة الواحة.

وأضافت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن مؤسسة النفط، أن اللقاء تم خلال الاجتماع إطلاع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أنشطة الشركة المختلفة، حيث تركز النقاش حول برامج الصيانة التي تقوم بها الشركة ببعض من مواقعها، وسير عمليات الإنتاج، كونها من كبري شركات القطاع المنتجة للنفط والغاز.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع تطرق إلى خطط المؤسسة والشركة لاستقرار معدلات إنتاج الغاز وتأثيره الإيجابي على السوق المحلي، وتزويد محطات الطاقة الكهربائية.

كما ناقش الاجتماع، بعض المشروعات الهامة والحيوية لشركة الواحة للنفط، والتحديات التي تواجهها إثناء عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات ودعم الاقتصاد، بحسب البيان الصادر.