الغارديان البريطانية: اللسان الأزرق حال دون دخول شحنة أبقار إلى ليبيا

ليبيا- سلط تقرير إخباري أعدته صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على قضية السفينة “كريم الله” التي حاولت بيع حمولتها المؤلفة من مئات الأبقار إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن القائمين على السفينة التي تحمل المئات من “صغار الثيران” حاولوا بيعها إلى ليبيا دون جدوى، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بإصابة الحمولة بمرض اللسان الأزرق حالت دون السماح ببيعها مع حمولة سفينة أخرى تسمى “البيك”.

يشار إلى أن اللسان الأزرق هو مرض وبائي يصيب الأغنام والأبقار والمجترات عمومًا، يسببه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، لكنه لا يمثل خطورة على حياة الإنسان.

ترجمة المرصد – خاص

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