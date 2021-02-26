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المصرف المركزي يكشف عن 118 قائمة اعتمادات خلال 52 يومًا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الاعتمادات الممنوحة لتجّار وأصحاب شركات ومؤسسات ومنشآت عامة وخاصة، خلال الفترة ما بين 3 يناير الماضي، وحتى 24 فبراير الجاري.

بيانات “المركزي”؛ جاءت في 118 قائمة تم منح الاعتمادات والسلع الواردة فيها بأربع عملات هي “الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار التونسي”، وشملت المعلومات مئات الأصناف؛ أبرزها الحديد والإسمنت والمواشي واللحوم المجمدة والمواد الصناعية، بالإضافة إلى سلع أساسية غذائية، وهواتف نقالة وشاحنات.

وأوضح المصرف المركزي أن نشر بيانات أسماء الشركات والموردين يأتي ضمن إطار ضوابط المصرف المركزي الصادرة في عاميْ 2019 – 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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