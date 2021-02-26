“الأرصاد”: أجواء غائمة جزئيا على شمال ليبيا وطقس مشمس في الجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن أجواء غائمة جزئيا تسيطر اليوم الجمعة على مناطق شمال ليبيا وقليل من الغيوم إلى طقس صافي يوم الغد بينما يكون مشمس على أغلب مناطق الجنوب.

وبحسب النشرة الجوية التي أعلنها المركز الوطني للأرصاد على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (14-20) م، على معظم مناطق الشمال بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين (20-25) م وتعتدل سرعة الرياح على أغلب مناطق ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على سرت وبعض مناطق الخليج.