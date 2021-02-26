المنفي واللافي يبحثان سبل تطوير العلاقات الليبية الجزائرية

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي بالسفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي.

ووفقًا لبيان صحفي تابعته صحيفة المرصد رحب المنفي بحجازي، وثمن عاليًا دور الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد المنفي واللافي أهمية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية، والاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية، فيما جدد حجازي رغبة بلاده في المشاركة بالمصالحة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، بناء على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبين الذين تربطهما أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية