التسييري سرت يتفقد التجهيزات النهائية بالمجمع قاعات واجادوجو تمهيدًا لعقد جلسة النواب

سرت 26 فبراير 2021 (وال)-تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم الخميس، سيّر الأعمال والتجهيزات النهائية بالمجمع قاعات واقادوقو، ضمن متابعة كافة الترتيبات والتجهيزات لموقع انعقاد جلسات مجلس النواب بالمدينة، تمهيدا لمنح الثقة لحكومة الجديدة.

هذا وقد تجول رفقة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلف من ديوان مجلس النواب برئاسة علي الشامي، والمتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، ومدير مجمع قاعات واقادوقو محمد مقصود، داخل اروقة المجمع والقاعة الرئيسية التي سيعقد به الجلسة الرئيسية لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تجهيزه بالكامل. (وال- سرت) ر ت

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