صنع الله يطلع على برامج الصيانة وسير العمل بشركة الواحة

اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، على برامج الصيانة التي تجريها شركة الواحة للنفط في بعض مواقعها، إضافة إلى سير عمليات الإنتاج بها.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي عُقد، الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس برئاسة صنع الله، وحضور أعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة نوري الصيد، ومديري إدارات الإنتاج، والصيانة والمشاريع، والمختصين بالعمليات لدى المؤسسة والشركة.

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وحسب بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الجمعة، فقد تطرق الاجتماع إلى «خطط المؤسسة والشركة لاستقرار معدلات إنتاج الغاز وتأثيره الإيجابي على السوق المحلي، وتزويد محطات الطاقة الكهربائية»، إضافة الى مناقشة «بعض من المشاريع الهامة والحيوية لشركة الواحة للنفط، والتحديات التي تواجهها أثناء عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها».

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