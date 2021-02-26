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حظر شامل في الجفرة.. بعد الارتفاع المخيف في إصابة “كورونا”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعٌ وبائيٌ خطيرٌ؛ تشهده الجفرة، هذه الأيام، مع تزايد أعداد الإصابات بشكل سريع وارتفاع مخيف في عدد حالات الوفاة، الذي فاق 35 حالة؛ ممّا استلزم من السلطات الصحية، فرض حظر تجول شامل.

وأشار مراقب الخدمات الطبية بالجفرة إلى رصد وتسجيل حالات متزايدة في البلدية، تنذر بكارثة صحية وشيكة.

من جانبه، وجّه رئيس الفريق الطبي بمركز العزل بالجفرة نداء استغاثةٍ عاجلٍ لكافة العناصر الطبّية والمتطوعين؛ لمساعدة الفرق الطبية التي باتت عاجزة عن الوفاء بمتطلبات العمل في مركز العزل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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