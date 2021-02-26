جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس يتفق على تطوير آلية التعامل مع المنظمات الدولية

ليبيا – اجتمع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ أمس الخميس بمنسقة الشؤون الإنسانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جورجيت غانيون.
الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية الجوانب الإنسانية ذات العلاقة بالمهاجرين غير الشرعيين، خاصة فيما يتعلق بالفئات المستضعفة.
هذا وقدم العميد المبروك شرحًا وافيًا عن هذا الجانب، مؤكدًا أن الفئات المستضعفة من المهاجرين تحظى بأولوية مهمة، حيث تم استحداث مركز متخصص يُعنى بهذه الفئات من نساء و أطفال وعائلات.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تطوير آلية التعامل بين الجهاز والمنظمات الدولية المعنية بشأن الدعم المقدم، ومعالجة أي أوجه القصور لتتكامل أدوار الجميع.
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