الطبلقي: تقديم الدبيبة التشكيلة الحكومية لمجلس النواب في طبرق تجاوز لمخرجات اجتماع صبراتة

أفادت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، بأن تقديم رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، التشكيلة الحكومية لمجلس النواب في طبرق برئاسة عقيله صالح، يعد تجاوزا لمخرجات اجتماع صبراتة.

وأوضحت الطبلقي في تصريح صحفي، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يريدون منح الثقة للحكومة عن طريق جلسة يترأسها صالح، مؤكدة أنهم سيحضرون الجلسة أينما تكون لمنح الثقة للحكومة سواء برئاسة عقيله أو نائبيه، موضحة انه إذا كانت سرت جاهزة سنذهب لحضور جلسة مجلس النواب؛ مشيرة إلى أن الوضع لا يحتمل التأجيل أو المماطلة والتعطيل.

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