الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة «فاعلة» لتعزيز مشاركة المرأة

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق المشروع الجديد يعمل على تعبئة القيادات النسائية الليبية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز مشاركة المرأة في عملية إرساء السلام، فضلاً عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ليبيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لتمكين المرأة المسمّى “فاعلة” يهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاجتماعية والسّياسية والاقتصادية في ليبيا. وسيجمع مشروع “فاعلة” الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليون يورو القيادات النسائية ومنظّمات المجتمع المدني مع نساء من جميع أنحاء البلاد لإنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وصناع القرار بهدف الدعوة إلى إشراك النّساء في المناصب القيادية. ويدعم مشروع “فاعلة” منظمات المجتمع المدني ويطلق مبادرات لتدريب الناشطات المحتملات وبناء قدراتهنّ، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من قبل المنظمة الدّولية للتقرير عن الديمقراطية ومركز جسور للدراسات والتنمية.