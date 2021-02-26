إلى الدبيبة.. الفيتوري: ركز على تحقيق الهدف الأول وهو الانتخابات

وجه الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري، مجموعة من النصائح إلى رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الفيتوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (نصيحة إلى رئيس الوزراء المعيّن عبدالحميد الدبيبة)، :”ابتعد عن السياسة الخارجية لسببين: لا أنت قادرا عليها ولا الوقت المتاح لك يجعلك تقدر عليها. ولا تغرق في أحلام اليقظة وكوابيس البناء والاعمار فهذا ركام يحتاج إلى سنين وليس أشهر. ركز على تحقيق الهدف الأول وهو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ولا أحد حينها سيلومك على سواه، لا تقل لليبيين سنبني معا وما إلى ذلك فنحن نكره من يقودنا للتعاون الا في بناء المساجد، ابتعد عن استخدام المفردات المفخخة مثل: مكونات/اقاليم/ طيف. والأخرى الغبية مثل: اعلامي/ناشط مدني”.

” style=”height: 294px;”>