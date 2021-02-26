مهنئا الليبيين.. «المنفي»: قرار رفع الحظر عن ملاعبنا يُسهم في إعادة الاستقرار

رحب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، وأعضاء المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي المنتخب، فإن “المنفي” اعتبر أن صدور قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” برفع الحظر عن الملاعب الليبية تزامنا مع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة سوف يُسهم وبشكل كبير في إعادة الاستقرار لربوع ليبيا.

ولفت إلى أن القرار سيكون ضمانا لمشاركة الأندية والمنتخبات الرياضية في مختلف الأنشطة والمنافسة بقوة على كل البطولات الأفريقية القارية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المنتخب، إلى الاتحاد الليبي وجماهير كرة القدم في ليبيا بأجمل التهاني متمنياً لهم كل التوفيق، داعيا الجميع إلى التآلف والتآزر ونبذ الفرقة وجمع الفرقاء وبناء الوطن.