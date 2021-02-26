لإنشغاله بأعمال داخلية.. الدبيبة يعتذر عن زيارة المغرب

ليبيا – اعتذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن زيارة المغرب اليوم الجمعة، مؤكدًا على أنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت.

الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف محمد حمودة قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية اعتذر عن زيارة المملكة المغربيةً، لانشغاله بأعمال داخلية، وسيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة”.

يشار إلى أن الدبيبة أعلن أمس الخميس إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب؛ تمهيدًا لنيل ثقته، حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام.