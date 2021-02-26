“السايح” والاتحاد الأوروبي يبحثان جاهزية المفوضية للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه انطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية للوفاء بمسؤولياتها.

واستعرض اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع “بيبول”، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تطرقت نقاشات اللقاء إلى مدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

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