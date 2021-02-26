بوغدانوف: هناك حاجة لتشكيل سلطة فعالة في ليبيا بأقرب وقت

أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الحاجة إلى تشكيل سلطات فعالة في ليبيا في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، حيث ناقشا الطرفان الوضع في ليبيا والمنطقة، والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وكان النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، قد أكد وجود مهمة استطلاع على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، عند سؤاله عن مسألة نشر مراقبين دوليين خلال مؤتمر صحفي بنيويورك.

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