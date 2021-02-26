ناصر سعيد: لا يمكن تجاوز الأزمة الليبية الا بوحدة الشعب العربي الليبي

سلط المتحدث الرسمي باسم للحركة الوطنية الشعبية الليبية، ناصر سعيد، الضوء على الذكرى العاشرة لأحداث 17 فبراير، حيث أكد أن ما تشهده ليبيا وشعبها من أزمات هو نتيجة لما وصفه بـ”مؤامرة فبراير”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاوز الأزمات الليبية الا بوحدة الشعب العربي الليبي. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن ذكرى فبراير كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع المتحدث الرسمي باسم للحركة الوطنية الشعبية الليبية، ناصر سعيد، وإلى نص الحوار:

-أعداء الشعب الليبي تمكنوا بمساعدة قوات الناتو من السيطرة على ليبيا في 2011.

-كافة القطاعات الخدمية انهارت بشكل مروع.

-لا يمكن تجاوز الأزمة الليبية الا بوحدة الشعب العربي الليبي.

-فبراير شكلت حقبة سوداء في التاريخ الليبي وأدرك شعبنا مبكرا خطورتها.

-لا حوار وطني ولا حل سياسي بدون الافراج الفوري عن الأسرى المعتقلين في سجون.

بداية كيف تابعتم مرور الذكرى الـ 10 لفبراير؟

حقيقة نقول تمر على الشعب الليبي السنة العاشرة للمؤامرة الدولية التي شاركت فيها قوى ظلامية وعملاء ليبيين ضد ليبيا بطرح شعارات براقة خادعة من خلال حملة اعلامية نفذتها ماكينات إعلامية ضخمة إقليمية ودولية، حسمها تدخل عسكري سافر استمر ثمانية أشهر في أضخم وأطول عملية عسكرية نفذها حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية، نجم عنها دمارا شاملا بالبنى التحتية المدنية والعسكرية، ولقد صمد الشعب الليبي في وجهها وقاومها ببسالة منقطعة النظير وبإمكانياته المحدودة مقدما عشرات الآلاف من الشهداء.

ما أبرز الأزمات التي واجهتها ليبيا خلال الـ 10 سنوات الماضية على مختلف الأصعدة؟

لقد تمكن أعداء الشعب الليبي بمساعدة قوات الناتو العسكرية والامكانيات الدعائية الدولية وأموال الدول العربية الرجعية من السيطرة على ليبيا، ونفذوا عمليات قمع واسعة النطاق لم تسلم مدينة أو قرية أو عائلة ليبية منها، وأقاموا مئات المعتقلات التي أشرف عليها مجرمون حاقدون عانى فيها الشرفاء الليبيون أبشع اصناف العذاب، وهجرت مئات الالاف من الأسر الليبية ودمرت بيوتهم ومدنهم وقراهم، وقتل الآلاف من الليبيين بدم بارد، وانتهكت الأراضي الليبية من قبل كل أجهزة الاستخبارات الدولية والمنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وتمكن الإرهابيون والمجرمون من مفاصل الدولة وحولوا ليبيا الي قاعدة للإرهاب الدولي ووكر للجريمة المنظمة. كما انهارت كافة القطاعات الخدمية بشكل مروع، وعادت حياة الليبيين إلى ما كانت عليه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، لا كهرباء ولا دواء ولا غداء ولا نقود.

كيف يمكن تجاوز هذه الأزمات وبناء دولة ليبيا آمنة مستقلة؟

إن ما يعانيه شعبنا من ضيق وضنك في كل مناحي الحياة، هو نتيجة لتلك المؤامرة التي كان من أهدافها إذلال الشعب العربي الليبي وتركيعه واستباحة أراضيه ونهب ثرواته، ولا يمكن تجاوز هذه الأزمات الا بوحدة الشعب العربي الليبي في وجه المؤامرة والكفاح الجماعي حتى إسقاطها.

بعد مرور 10 سنوات.. كيف تصف ليبيا ما بعد حقبة فبراير؟

لقد شكلت فبراير حقبة سوداء في التاريخ الليبي وأدرك شعبنا مبكرا خطورتها، فاستمر في مقاومتها بكل الوسائل، حتى تمكن في مايو 2014 من إعادة بناء جزء من القوات المسلحة التي أطلقت عملية الكرامة لاستعادة الوطن من الفوضى والإرهاب والعبث الأجنبي ونجحت بمجهودات ذاتية في تحرير أجزاء واسعة من ليبيا من قبضة الإرهاب والإجرام، وتمكنت أيضا القوى الوطنية في هذه الظروف الآمنة التي هيئتها القوات المسلحة العربية الليبية من النهوض بدورها والدعوة إلى مشروع إنقاذ وطني بعيدا عن عبث الأيادي الأجنبية، يتأسس على قاعدة ليبيا دولة موحدة مستقلة والخروج من دائرة الصراع حول الماضي للبحث في معالجات جادة لأزمة الوطن، والمساواة التامة بين الليبيين، وإزالة آثار المؤامرة، من خلال مؤسسات وطنية واحدة بعيدا عن الاستقطابات الأيديولوجية والجهوية والقبلية، والدعم الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لطرد المرتزقة والارهابيين وبسط الأمن وفرض الاستقرار الذي هو شرط لأي حل سياسي يتوافق عليه الليبيين، والتأكيد على إنه لا حوار وطني ولا حل سياسي بدون الافراج الفوري على كافة الاسرى المعتقلين في سجون الميليشيات، وإعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم وجبر الضرر ورد المظالم، وإلغاء كافة القوانين الاقصائية، ورفض أي حوار مع الإرهابيين والتنظيمات المتسترة بالدين، كما ترفض كل المحاولات البائسة لإعادة تدويرهم ودمجهم في العملية السياسية.