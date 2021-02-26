مكافحة الأمراض: 18 وفاة و 625 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و625 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في نشرته اليومية لتطور الوباء بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 2174 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132458 حالة

وقال المركز إنه تسلم 3481 عينة للكشف عن فيروس كورونا ، ليتبين سلبية 2856 عينة، وإيجابية 625 عينة موزعة بواقع 420 جديدة، و205 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 777 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1110 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و513 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و149 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و87 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، إضافة إلى 12 عينة من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، وتسع عينات من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و67 عينة من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، و140 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد، و144 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان 303 عينات من مختبر PCR مركز العزل زوارة.

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