تأجيل زيارة الدبيبة للمغرب وعقيلة يصل اليوم

نقلت وسائل اعلام مغربية عن مصادر ليبية، أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة، قرر تأجيل زيارة كانت مرتقبة اليوم الجمعة للمغرب.

وقال مسؤول بالخارجية المغربية: ”تم تأجيل زيارة عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي نظرا لانشغالاته الداخلية”.

وكشف ذات المسؤول، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سيستقبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح في وقت لاحق اليوم”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، أعلنت أمس الخميس أن وزير الخارجية المغربي بوريطة، سيلتقي الجمعة، عبد الحميد دبيبة، وعقيلة صالح.